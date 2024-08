Viel zu tun für die Abgeordneten am Freitag.

Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt debattiert am Freitag über die Kinderbetreuung. Familien mit mehreren Kindern in Krippe, Kita und Hort zahlen aktuell nur für das älteste Kind. Es gibt Überlegungen, dass Familien künftig nur für das jüngste Kind zahlen sollen. Das könnte für das Land etwas günstiger werden. Für die Eltern würde eine solche Reform zum Teil eine höhere Belastung bedeuten, da die Betreuung in der Krippe häufig teurer ist als im Kindergarten.

Außerdem stehen aktuelle Debatten zu den Olympischen Spielen und zum Weltfriedenstag auf der Tagesordnung.