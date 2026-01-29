weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Nach dem Brandanschlag in Berlin fordert die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt mehr Schutz für die kritische Infrastruktur. Worüber die Abgeordneten außerdem beraten.

Von dpa 29.01.2026, 03:30
Der Landtag debattiert am Donnerstag über mögliche Konsequenzen nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin. (Archivbild)
Der Landtag debattiert am Donnerstag über mögliche Konsequenzen nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin. (Archivbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt debattiert am Donnerstag über mögliche Konsequenzen nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin. Die CDU-Fraktion drängt darauf, dass die kritische Infrastruktur insgesamt besser gesichert wird. Außerdem steht eine Debatte zur Bürgergeldreform und zum Sozialstaat auf der Tagesordnung. Die Sitzung des Parlaments in Magdeburg beginnt um 9.00 Uhr.