Abgeordnete: Bund investiert in Forschungszentrum in Lausitz

Berlin/Dresden - Der Haushaltausschuss des Bundestags hat nach Angaben drei sächsischer Abgeordneter den Weg freigemacht für eine Millioneninvestition in der Lausitz. Der Bund stelle für das Bundesbauforschungszentrum „LAB - Living Art of Building“ insgesamt 68,6 Millionen Euro zur Verfügung, teilten die Abgeordneten Paula Piechotta (Grüne), Torsten Herbst (FDP) und Kathrin Michel (SPD) am Freitag mit. Das habe der Haushaltsausschuss, dem alle drei angehören, in seiner Bereinigungssitzung in der Nacht beschlossen. Der Freistaat habe bereits zugesagt, Investitionskosten zu übernehmen. Die Staatskanzlei war zum Thema zunächst nicht zu erreichen.

Das neue Bundesforschungszentrum soll den Angaben nach zum ressourcenschonenden und klimaneutralen Bauen der Zukunft forschen. „Ich freue mich sehr, dass es uns in der Ampel-Koalition dank einer gemeinsamen Kraftanstrengung gelungen ist, Mittel für das LAB bereitzustellen“, erklärte Michel. Nach Einschätzung Piechottas schließt das LAB künftig eine Lücke, da es in Deutschland keine eigene Forschungseinrichtung für zukunftsfähiges Bauen gebe. „Von hitzeresistentem Bauen über Carbonbeton bis zum digitaleren und ressourcenschonenderen Bauen warten Themen auf ihre Bearbeitung“, sagte sie.

Herbst sagte, von der Entscheidung werde nicht nur der Landkreis Bautzen profitieren, sondern die gesamte sächsische Bauwirtschaft.

Nach Angaben der Stadtverwaltung Bautzen werden durch das LAB mehr als 1200 Arbeitsplätze in den Bereichen Wissenschaft und Technik entstehen.