Der US-Chiphersteller Intel kommt nicht nach Magdeburg. Wie geht es weiter mit dem Grundstück? Das ist am Freitag Thema im Landtag von Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt berät am Freitag über die Zukunft der Intel-Fläche. Nachdem der US-Chiphersteller seine Ansiedlungspläne in Magdeburg gekippt hat, ist eine Debatte darüber entbrannt, wie es mit dem Grundstück weitergeht. Eine Option ist, dass die vom Land initiierte High-Tech-Park-Gesellschaft die Fläche erwirbt und vermarktet. Auf der Tagesordnung stehen außerdem Debatten zur Wärmeplanung und zu einer möglichen Wehrpflicht.