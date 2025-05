Magdeburg - Die Landtagsabgeordneten in Sachsen-Anhalt erhalten ab 1. Juli deutlich mehr Geld. Die monatliche Entschädigung steigt um mehr als 450 Euro auf 8.736,66 Euro, wie aus einer Bekanntmachung von Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) hervorgeht. Aktuell liegt die Grundentschädigung nach Angaben der Landtagsverwaltung bei 8.273,35 Euro.

Nach dem Abgeordnetengesetz wird die Höhe der monatlichen Entschädigung jährlich zum 1. Juli an die Entwicklung der Bruttoeinkommen von abhängig Beschäftigten in Sachsen-Anhalt angepasst. Laut dem Statistischen Landesamt hat sich der Nominallohnindex im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 im Jahresdurchschnitt um 5,6 Prozent erhöht.

Linke will Spendenprogramm auflegen

Die Linke kündigte an, die Erhöhung vollständig an einen Solidaritätsfonds der Fraktion spenden zu wollen. Das Geld werde an Vereine, Verbände, Kitas, Horte sowie für Jugend- und Freizeittreffs weitergereicht, hieß es. Man werde ein Spendenprogramm über 15.000 Euro für Freizeitangebote in den Sommerferien auflegen. „In Krisenzeiten sind steigende Diäten genau das falsche Signal an die Menschen im Land, die sich jeden Tag den Rücken krumm machen und dafür viel zu wenig verdienen“, sagte Fraktionschefin Eva von Angern.

Neben der Entschädigung wird zudem eine steuerfreie Pauschale für allgemeine Kosten an die Abgeordneten ausgezahlt. Die Pauschale liegt aktuell bei 2.253,56 Euro und soll ab 1. Juli auf 2.309,90 Euro steigen. Die Höhe der Pauschale ist an die allgemeine Preisentwicklung gekoppelt.