Grimma - Das Wrack des bei Grimma abgestürzten Hubschraubers ist geborgen worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Luftwaffe auf Anfrage. Demnach sei der Helikopter nicht mehr an der Unglücksstelle.

Unterdessen geht auch am Donnerstag die Suche nach dem dritten Besatzungsmitglied weiter. Der Hubschrauber, der im Flugbetrieb der Bundeswehr eingesetzt war, war am Dienstag aus bislang ungeklärten Gründen in die Mulde bei Grimma gestürzt. Zwei Besatzungsmitglieder wurden tot geborgen, nach einem dritten läuft die Suche weiterhin mit Hochdruck.