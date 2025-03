Die Abiturprüfungen in Sachsen-Anhalt beginnen am 31. März. (Archivbild)

Magdeburg - Für rund 5.400 Schülerinnen und Schüler beginnen am kommenden Montag die Abiturprüfungen. Los geht es mit den Fächern Kunst, Musik und Sport an den Gymnasien mit diesen inhaltlichen Schwerpunkten und am Mittwoch (2. April) dann mit Biologie an allen Abiturstandorten, wie das Bildungsministerium in Magdeburg mitteilte. Am 14. Mai enden die schriftlichen Abiturprüfungen mit dem Fach Französisch.

Ab dem 19. Mai können je nach den schulischen Planungen die mündlichen Prüfungen beginnen. Die Abi-Zeugnisse werden bis zum 27. Juni an die erfolgreichen Absolventen ausgegeben.

Im vergangenen Jahr hatten die Abiturienten an den allgemeinbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt einen Notendurchschnitt von 2,27. Insgesamt waren laut Bildungsministerium 5.121 Schülerinnen und Schüler zu den Abiturprüfungen zugelassen, 354 von ihnen fielen durch. Das entspricht einem Anteil von 6,9 Prozent.