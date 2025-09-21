Um den Unterrichtsausfall zu entschärfen, werden in Thüringen Lehrer auch von Gymnasien an Regelschulen abgeordnet. Der Lehrerverband kritisiert die Folgen - für Schüler und betroffene Lehrer.

In Thüringen werden Lehrerinnen und Lehrer auch von Gymnasien abgeordnet, um den Unterrichtsausfall an Regelschulen zu reduzieren. (Symbolbild)

Erfurt - Thüringen setzt in diesem Schuljahr weiter auf Abordnungen von Lehrerinnen und Lehrern, um den Unterrichtsausfall in den Griff zu bekommen. Zum Stichtag 17. September waren im Freistaat 1.108 Lehrerinnen und Lehrer mit 11.032 Unterrichtsstunden abgeordnet, wie das Bildungsministerium auf Anfrage mitteilte. Damit waren knapp sieben Prozent der Lehrkräfte im Land von Abordnungen betroffen.

Bildungsminister Christian Tischner sprach von einem erheblichen Teil der Lehrerinnen und Lehrer, die außerhalb ihrer Stammschule eingesetzt werden, um anderswo Unterricht abzusichern. „Nur dank dieses Engagements können wir Schule in personell herausfordernden Zeiten am Laufen halten“, sagte Tischner der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Seiner Ansicht nach müssten Regelschulen und Förderschulen stärker als bisher im Kampf gegen Unterrichtsausfall unterstützt würden - etwa durch Abordnungen von Gymnasiallehrern an diese Schulen. „Wir verteilen den Mangel damit auf breitere Schultern“, sagte Tischner.

Nach Daten seines Ministeriums entfallen mit 2.103 Abordnungsstunden rund 19 Prozent auf Regelschulen. Mehr als die Hälfte der dorthin abgeordneten Lehrkräfte kommen von anderen Schularten.

Viel Ausfall an Regelschulen

Er könne verstehen, wenn solche Abordnungen etwa bei Eltern auf Kritik stießen, sagte Tischner. „Da kann ich nur um Verständnis bitten.“ Die Schulleitungen achteten darauf, dass möglichst die Haupt- und Prüfungsfächer nicht so stark von den Abordnungen betroffen seien. „Es gibt Regelschulen, die haben 20 Prozent Unterrichtsausfall oder Stundenplankürzungen und das können wir nicht hinnehmen“, machte Tischner klar.

Nach Einschätzung des Thüringer Lehrerverbands (tlv) werden die Abordnungen immer umfangreicher bei der Stundenzahl. Genaue Zahlen hatte das Bildungsministerium zunächst nicht. Lehrerverbandschef Tim Reukauf sieht die Zunahme der Abordnungsstunden kritisch. „Da kennen wir auch Fälle, wo man selbst in der gymnasialen Oberstufe Unterricht kürzt, damit man Abordnungen realisieren kann“, sagte Reukauf. Wenn ein Schüler nur drei Stunden in einem Fach Unterricht bekomme, ein anderer an einer anderen Schule aber vier und beide schrieben das gleiche Zentralabitur, komme Frust auf. „Wir als Thüringer Lehrerverband haben dafür kein Verständnis“, sagte Reukauf.

Mehr Arbeit für Betroffene

Er machte klar, dass sein Verband nicht generell gegen Abordnungen sei. „Abordnungen brauchen wir. Wir kennen Regelschulen, die haben halb so viele Lehrkräfte, als sie auf dem Papier haben müssten“, so der tlv-Vorsitzende. Zugleich verwies er auf die Belastung der betroffenen Lehrerinnen und Lehrer. Wer abgeordnet werde, werde nach sozialen Kriterien entschieden - etwa Entfernung von der Schule und Anzahl der eigenen Kinder. Das führe dazu, dass es immer wieder die Gleichen treffe.

Es gebe Lehrerinnen und Lehrer, die seit vier oder fünf Jahren abgeordnet würden. Dabei hätten Betroffene mehr Arbeit, weil sie bestimmte Aufgaben wie Elternabende oder Dienstberatungen doppelt erledigen müssten.