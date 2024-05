Unter anderem an den Haupt- und Realschulen in Niedersachsen stehen für die Schüler der 9. und 10. Klasse die Abschlussarbeiten an. Dabei gibt es eine Änderung zu den von Corona geprägten Vorjahren.

Hannover - Für etwa 60.000 Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klasse beginnen am Donnerstag in Niedersachsen die schriftlichen Abschlussprüfungen. Den Auftakt bildet das Fach Deutsch, gefolgt von Mathematik am 6. Mai sowie - nur für die Zehntklässler - Englisch am 8. Mai. Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie finden die Prüfungen wieder ohne Erleichterungen zur Kompensation coronabedingter Einschränkungen statt. Auch die mündliche Prüfung ist wieder verpflichtend.

Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) wünschte den Prüflingen viel Glück und dankte den Lehrkräften, die die Schülerinnen und Schüler auf den Abschluss vorbereitet haben. Mit den zentralen Abschlussprüfungen können die Prüflinge unter anderem einen Haupt- oder Realschulabschluss erlangen. Die schriftlichen Arbeiten fließen zu einem Drittel in die Abschlussnote ein. Nachschreibtermine sind vom 14. bis 22. Mai angesetzt.