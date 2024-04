Abstieg droht: HFC verspielt in Köln 2:0-Vorsprung

Köln (dpa) – - Der Hallesche FC kommt dem Abstieg aus der dritten Fußball-Liga immer näher. Die Saalestädter verloren am Samstag ihr Gastspiel bei Viktoria Köln mit 2:4 (0:0) und verspielten dabei eine 2:0-Führung. Meris Skenderovic (48. Minute) und Tunay Deniz (51.) hatten die Rot-Weißen mit 2:0 in Führung gebracht. Doch Jeremias Lorch (56.), Luca Marseiler (74., Handstrafstoß) und der erst in der 69. Minute eingewechselte Tobias Anselm (78., 83.) drehten die Begegnung zugunsten der Kölner. Halle bleibt damit unter dem neuen Trainer Stefan Reisinger weiter sieglos.

Nach der 19. Saisonniederlage beträgt der Abstand zum rettenden Ufer weiterhin fünf Punkte. Allerdings trägt der 16. Arminia Bielefeld sein Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen erst am Sonntag aus und könnte im Falle eines Erfolges fünf Spiele vor Saisonende auf acht Zähler davonziehen.

In der ersten halben Stunde neutralisierten sich beide Mannschaften. Die Kölner hatten durch Luca Marseiler (3.) den ersten Abschluss. Halle hatte vor der Pause auch nur zwei Torannäherungen. Der Schuss von Tunay Deniz (25.) ging am langen Pfosten vorbei. Den Versuch von Dominic Baumann (44.) wehrte Kölns Schlussmann Ben Voll ab.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie Fahrt auf. Skenderovic schoss Halle in Führung und bereitete den zweiten Treffer vor. Den Schuss des Mittelfeldspielers lenkte Deniz mit der Hacke zum 2:0 in das Kölner Gehäuse. Doch nur fünf Minuten später schaffte Lorch den Anschlusstreffer. Danach schwammen die Hallenser in der Abwehr. Allerdings kamen die Gastgeber erst durch einen strittigen Handstrafstoß, den Marseiler verwandelte, zum Ausgleich. Mit seinem Doppelpack besiegelte Joker Anselm die Niederlage für die Gäste.