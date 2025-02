Beide Berliner Teams stehen vor entscheidenden Spielen. Der FCU will einen Konkurrenten distanzieren. Bei Hertha ist Wiedergutmachung angesagt.

Berlin - Der 1. FC Union Berlin bekommt es in der Bundesliga wieder mit einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu tun. Die Eisernen treten an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei 1899 Hoffenheim an.

Union ist vor dem Spieltag Tabellen-14. mit 21 Punkten. Hoffenheim liegt mit 18 Zählern einen Rang dahinter und könnte im Falle eines Sieges mit zwei Toren Differenz vorbeiziehen. Gegen St. Pauli, Augsburg und Heidenheim hatten die Köpenicker zuletzt verloren.

Zweitligist Hertha BSC will am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) gegen den 1. FC Kaiserslautern Wiedergutmachung für das blamable 0:2 bei Schlusslicht Jahn Regensburg betreiben. Rund 45.000 Menschen werden im Olympiastadion erwartet.

Besonders unter Druck steht Trainer Cristian Fiél. Sportdirektor Benjamin Weber hatte ihm unter der Woche zwar den Rücken gestärkt, aber bei einem weiteren schwachen Auftritt könnte der Coach trotzdem vor dem Aus stehen.