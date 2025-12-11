Nach einer Niederlagenserie zieht Trainer Ilic Konsequenzen und verlässt die HSG Wetzlar. Dabei hatte die Zusammenarbeit erst vor noch gar nicht allzu langer Zeit begonnen.

Wetzlar - Der frühere Weltklasse-Spieler Momir Ilic ist als Coach des Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar zurückgetreten. Auch Co-Trainer Vladan Jordovic bleibt nicht bei dem Tabellenvorletzten, wie der Verein mitteilte. Das Duo war erst seit Sommer bei den Mittelhessen. Nach einem guten Saisonstart und fünf Zählern aus den ersten sechs Spielen gingen zuletzt elf Pflichtspiele nacheinander verloren. Deshalb rutschte Wetzlar auf einen Abstiegsplatz.

„Für uns als Verein ist dieser Schritt schmerzhaft. Momir und Vladan haben alles investiert, um gemeinsam mit der Mannschaft den Umschwung zu schaffen“, sagte Wetzlars Sportlicher Leiter Jasmin Camdzic. „Dass es nicht gelungen ist, trifft uns alle. Ich zolle Momir und Vladan großen Respekt für ihren konsequenten und verantwortungsvollen Entschluss. Das ist nicht selbstverständlich.“

Ilic zu Rücktritt: Ergebnisse „ernüchternd“

Der scheidende Trainer Ilic erklärte: „Wir haben in den vergangenen Monaten viel investiert und unser Bestes gegeben. Die Ergebnisse zuletzt sind für uns genauso ernüchternd, wie für jeden Fan, jeden Sponsor und jeden, der diesen Verein im Herzen trägt.“ Er bedauere die Entwicklung, doch die Mannschaft brauche einen neuen Impuls, sagte der 43-Jährige, der erst im Mai nach der Trennung von Frank Carstens als dessen Nachfolger vorgestellt worden war.