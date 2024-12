Berlin - Der 1. FC Union Berlin kann im Duell mit Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum wieder auf Kevin Vogt zurückgreifen. Nachdem der Köpenicker Abwehrchef das 2:3 beim VfB Stuttgart aufgrund einer Zahn-Operation verpasst hatte, nahm der 33-Jährige bei der ersten öffentlichen Trainingseinheit der Woche voll am Mannschaftstraining teil. Die zuletzt gesundheitlich angeschlagenen Kevin Volland und Laszlo Benes absolvierten individuelle Einheiten.

Vogts mögliche Rückkehr in die Startelf könnte am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder für mehr Stabilität in der Defensive sorgen. In Stuttgart zeigten sich die Abwehr der Eisernen und auch Torhüter Frederik Rönnow ungewohnt anfällig.

Schon sechs Bundesliga-Pleiten nacheinander

Die in der Liga seit sechs Spielen sieglosen Berliner stehen gegen Bochum unter Druck. Noch eine Niederlage und die sportliche Krise verschärft sich weiter. „Das waren auch keine schlechten Gegner“, sagte Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt mit Blick auf die Partien gegen Wolfsburg (0:1) und Leverkusen (1:2) und versuchte, die aktuelle Lage ein wenig zu entschärfen.