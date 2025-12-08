Eishockey-Routinier Braun kehrt just von einer Beinverletzung zurück, da erwischt es ihn schon wieder. Diesmal hat er besonderes Pech, das zum nun langen Ausfall führt.

Nürnberg - Eishockey-Routinier Constantin Braun muss wegen einer ebenso heftigen wie unglücklichen Verletzung seine Saison vorzeitig beenden. Dem Abwehrspieler der Nürnberg Ice Tigers wurde im Spiel bei den Kölner Haien die Achillessehne des linken Beins unabsichtlich von der Kufe eines gegnerischen Spielers durchgeschnitten. Der folgenschwere Unfall ereignete sich bereits am vorigen Freitag, wie die Franken mitteilten. An diesem Donnerstag soll der ehemalige Nationalspieler nun operiert werden.

Für den fünfmaligen Meisterspieler der Eisbären Berlin ist die Verletzung auch deshalb besonders bitter, weil der 37-Jährige just im Match gegen Köln sein Comeback nach einer mehrwöchigen Pause wegen einer Fußverletzung gegeben hatte. Die Ice Tigers haben generell in dieser Saison mit einem heftigen Verletzungspech und dadurch vielen Ausfällen zu kämpfen.