Ein Hubschrauber kommt zum Einsatz, nachdem ein Kind im Landkreis Greiz von einem Auto erfasst wird. Was ist passiert?

Langenwetzendorf - Ein Kind ist in Langenwetzendorf (Landkreis Greiz) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 8-Jährige sei am Dienstagmittag beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Dabei hatte der 72 Jahre alte Fahrer wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen können, als das Kind plötzlich auf die Straße trat. Der Junge wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.