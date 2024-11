Ein 18-Jähriger krachte nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in einen Streifenwagen. (Symbolbild)

Rehburg-Loccum - Bei einem Unfall nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Rehburg-Loccum im Landkreis Nienburg sind acht Menschen verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Autofahrer habe bei einer Kontrolle in der Nacht einfach Gas gegeben und sei davongefahren, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer sei den Beamten vorher unter anderem durch seine erhöhte Geschwindigkeit und das dauerhaft eingeschaltete Fernlicht aufgefallen. Die Beamten verfolgten ihn demnach über rund 30 Kilometer.

Dort prallte der Wagen des 18-Jährigen nach einem Überholmanöver schließlich frontal in ein Polizeiauto, das am Straßenrand stand und gerade die Fahrbahn sperren wollte. Bei dem Unfall wurden nach Angaben der Ermittler der Unfallverursacher, seine fünf zwischen 15 und 17 Jahre alten Mitfahrer sowie zwei Polizisten verletzt. Alle kamen in Krankenhäuser.