In Spandau muss ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe bremsen, um einem Auto auszuweichen. Acht Insassen werden verletzt, zwei von ihnen schwer.

Berlin - Bei einem Unfall mit einem BVG-Bus sind in Berlin-Spandau acht Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der Bus musste am Vormittag in der Klosterstraße eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit einem Pkw zu vermeiden, wie die Feuerwehr mitteilte. Sechs der Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr war mit 34 Kräften vor Ort.

Es war nicht der einzige Unfall mit einem BVG-Bus am Freitag: Am Morgen waren in Charlottenburg mehrere Menschen bei einem Zusammenstoß zwischen einem BVG-Bus und einem Kleintransporter verletzt worden.