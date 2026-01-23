Eine Mutter verliert ihren Sohn im Getümmel am Erfurter Hauptbahnhof aus den Augen. Der Achtjährige steigt in eine Straßenbahn.

Erfurt - Eine Mutter hat ihren achtjährigen Sohn am Donnerstagmittag im Getümmel im Erfurter Hauptbahnhof aus den Augen verloren. Doch bereits nach knapp einer Viertelstunde konnte sie laut Polizei aufatmen. Die Mutter beschrieb der Bundespolizei ihren Sohn und verwies darauf, dass er in die Straßenbahn gestiegen sein könnte.

Eigenen Angaben zufolge informierte die Bundespolizei die Erfurter Polizei und die Verkehrsbetriebe. Demnach wurde der Junge kurz darauf einige Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt am Urbicher Kreuz gefunden. Der Achtjährige wurde dann zurück zu seiner Mutter gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte.