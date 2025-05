Magdeburg - In Magdeburg hat die Polizei einen Achtjährigen gefunden, der heute früh davongelaufen war. Der Junge sei mit seiner Mutter auf dem Weg zur Grundschule gewesen und in unbekannte Richtung weggelaufen, teilte die Polizei mit. Er wurde seit etwa 8.00 Uhr vermisst. Gefunden wurde er am späten Vormittag an einem nahegelegenen Parkplatz eines Einkaufsmarkts. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte sich der Achtjährige in einem Gebüsch versteckt.