Krieg wird mittlerweile auch über elektronische Wege geführt. Die Cyberagentur arbeitet an Innovationen, die besseren Schutz ermöglichen sollen.

Halle - Die Cyberagentur in Halle will den Schutz von Drohnen im militärischen Einsatz verbessern. Es würden Innovationen für Elektronikkampf-Technologien gesucht, teilte die Agentur mit. An dem Projekt ist auch die Bundeswehr beteiligt.

Breite Zielgruppe angesprochen

Aufgerufen seien Entwicklerinnen und Entwickler aus Forschung, Start-up-Szene, Industrie und Behörden, hieß es. Gewünscht seien kreative Ansätze - von der Konzeptidee bis hin zum praxistauglichen Prototypen. Konkret soll es darum gehen, Wege zu finden elektronische Angriffe - etwa „Jamming“, „Spoofing“ oder Signalübernahme - frühzeitig zu erkennen und wirksam abzuwehren.

Finanzielle Unterstützung für beste Ideen

Die besten Ideen sollen mit bis zu 100.000 Euro Entwicklungshonorar bekommen, erklärte die Cyberagentur. Sie wurde 2020 gegründet und ist dem Verteidigungs- sowie dem Bundesinnenministerium zugeordnet.