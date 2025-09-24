Kaum in den Regalen – und dann schon wieder ausverkauft: Bestimmte Produkte sind bei dem Discounter Action nur schwer zu bekommen, wie einige Kunden regelmäßig feststellen müssen.

Madgeburg/Halle (Saale) – Der Non-Food-Discounter Action ist bekannt für seine Aktionswaren. Da diese teilweise nur in bestimmter Stückzahl verfügbar sind, löst dies bei den Fans des Discounters einen regelrechten Hype um gewisse Produkte aus. "Lauft nicht zu Action, sondern rennt", heißt es bei Facebook.

Nachdem es zuletzt einen regelrechten Ansturm auf die XXL-Gruselpuppen gegeben hatte, steht nun ein praktisches Produkt im Fokus der Kunden. So sei aktuell die Nachfrage nach dem Waschsauger der Marke "Beldray" groß, wie "Der Westen" berichtet.

Lesen Sie auch: Billig-Discounter auf dem Vormarsch – So viele Action-Filialen gibt es in Sachsen-Anhalt

Hype bei Non-Food-Discounter Action um Waschsauger

Fast jeder zweite Post in den Sozialen Medien soll sich um das praktische Technik-Gerät gehandelt haben. Kein Wunder, denn vergleichbare Geräte von bekannten Marken kosten weitaus mehr.

Bei Action sei das Gerät, das Oberflächen wie Sofas oder Teppiche mit Wasser und Saugkraft von Dreck befreien soll, für 39,99 Euro im Angebot zu haben. Doch eines der Geräte zu ergattern, habe die Discounter-Fans wohl vor ziemliche Herausforderungen gestellt.

Lesen Sie auch: Was steckt hinter dem Hype um Action? Alle Fakten zum beliebten Non-Food-Discounter

Wie "Der Westen" berichtet, sei der Waschsauger in vielen Filialen bereits ausverkauft und auch im Online-Auftritt des Unternehmens nicht mehr verfügbar. "Hab bei uns nachgefragt. Angeblich ist er nicht mehr lieferbar und aus dem Sortiment genommen", zitiert das Magazin eine Facebook-Nutzerin.

Schneekugeln mit Disney-Motiven schon vor Weihnachten ausverkauft

Und durch die wöchentlich wechselnden Angebote ist auch der nächste Hype nicht weit, wie sich aktuell bei Schneekugeln mit Disney-Motiven zeigt.

Lesen Sie auch: Discounter Action hat in der Bitterfelder Innenstadt eine Filiale eröffnet – die Resonanz ist groß

Auch hier scheint nicht jeder potenzielle Käufer Glück zu haben, diese in seinem Action-Markt in der Nähe zu finden. In den zahlreich existierenden Facebook-Gruppen, die sich rund um das Action-Sortiment und die Angebote drehen, wird fleißig darüber diskutiert und kommentiert.

So schreibt eine Userin beispielsweise: "Bei uns sind die schnell weg! Vorgestern geliefert worden & gestern noch genau EINE bekommen! Also wie immer! Naja, ich soll Mitte nächster Woche nochmal mein Glück versuchen!"

Lesen Sie auch: Mit Öffnungszeiten: So finden Sie die Action-Standorte in Ihrer Nähe

Andere sind frustriert, dass ihr Action-Markt die Kugeln noch nicht im Regal hat. "Leider bei uns nicht zu bekommen, man fährt in letzter Zeit ziemlich oft und man bekommt es einfach nicht! So tolle Angebote aber... Naja." Wieder andere bitten um Hilfe und hoffen, von der Community die Artikel zugeschickt zu bekommen.