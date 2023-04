Über die Ostertage sind die Autobahnen meist überfüllt. Auf bestimmten Routen müssen Autofahrer in Niedersachsen mit besonders großen Verzögerungen rechnen.

ADAC erwartet viele Staus am Gründonnerstag und Karfreitag

Hannover - Reisende in Niedersachsen müssen sich an den Ostertagen auf viel Verkehr auf den Straßen einstellen. Der ADAC erwartet besonders am Gründonnerstag und Karfreitag auf einigen Strecken ein hohes Verkehrsaufkommen:

- A1 Bremen-Osnabrück: Hier wird vor allem zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Vechta wegen Baustellen vermehrt mit Staus gerechnet.

- A7 Hannover-Hamburg: Zwischen den Anschlussstelle Garlstorf und Anschlussstelle Thieshope, in beide Fahrtrichtungen.

- A7 Hannover-Kassel: Zwischen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg in beide Richtungen bis zum 7. April, zwischen Northeim-West und Seesen/Harz in beide Richtungen und zwischen Hildesheim-Drispenstedt und Dreieck Hannover-Süd, ebenfalls in beide Richtungen.

- A29 Oldenburg-Wilhelmshaven: Zwischen Varel-Obenstrohe und Zetel, beide Fahrtrichtungen sind betroffen.

- A29 Oldenburg-Ahlhorner Heide: Zwischen den Anschlussstellen Sandkrug und Großenkneten.

- Außerdem im Großraum Hamburg, etwa zwischen Soltau-Süd und Bispingen.

Die Ferien in Niedersachsen und Bremen haben am 27. März begonnen und enden am 11. April.