Gleich mehrere Bundesländer starten am Wochenende in die Herbstferien. Was viele Schüler und Schülerinnen freut, wird für manche Autofahrer zur Geduldsprobe auf der Straße.

Hannover/Hamburg - Zum Start der Herbstferien wird es auf vielen Straßen im Nordwesten Deutschlands wieder voll. Der ADAC rechnet besonders auf der A7 im Bereich Hildesheim, im Maschener Kreuz bei Hamburg und im Elbtunnel mit dichtem Verkehr. Auch auf der A1 kann es besonders zu den Berufsverkehrszeiten rund um Bremen, Hamburg und Osnabrück voll werden. Zudem sind die traditionellen Ferienstrecken in Richtung Küste betroffen.

Am Wochenende starten die Schüler und Schülerinnen in Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und dem Saarland in die Ferien. In Thüringen, Sachsen und Hessen genießen die Schüler und Schülerinnen bereits seit einer Woche die Ferien.

Der ADAC empfiehlt Autofahrern in der Ferienzeit längere Stauzeiten einzuplanen, sich über mögliche Staus und Baustellen zu informieren und möglichst in den Randzeiten zu fahren. Das kann sehr früh, in der Nacht oder außerhalb der Wochenenden und dem Berufsverkehr sein.