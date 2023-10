Die Herbstferien stehen an. Der ADAC rechnet bereits am Freitag mit vollen Autobahnen. Einige Straßen sind demnach besonders staugefährdet.

Potsdam/Berlin - Zu Beginn der Herbstferien in Berlin und Brandenburg rechnet der ADAC am Freitag mit vollen Autobahnen. Viele Menschen würden wieder Ziele innerhalb Deutschlands ansteuern, sagte eine ADAC-Sprecherin. Insbesondere die Routen in Richtung Nord- und Ostsee sowie die Autobahnen in Richtung Alpen könnten daher voll werden. „Besonders eng wird es, wo Berufs- und Pendlerverkehr auf den Reiseverkehr trifft“, erklärte die Sprecherin. Das sei am Freitag der Fall. Sie empfehle nach Möglichkeit, außerhalb des Berufsverkehrs zu fahren.

Besondere Staugefahr besteht laut ADAC an einer Baustelle auf der A10 westlicher Berliner Ring zwischen Dreieck Werder und Dreieck Havelland. Ein weiterer Hotspot liege ebenfalls auf der A10 zwischen dem Dreieck Barnim und dem Dreieck Spreeau in beiden Richtungen. Auf der A11 könnte es laut der Sprecherin zwischen Finowfurt und der Raststätte Buckau West eng werden. Die Herbstferien beginnen in Berlin und Brandenburg offiziell am Montag und gehen bis zum 4. November.

Die Sprecherin betonte, im Zweifelsfall sollten Urlauber das Auto bereits jetzt winterfest machen. „Wenn man in höheren Lagen unterwegs ist, zum Beispiel in den Herbstferien in die Alpenländer oder ins Mittelgebirge fährt, sollte man der Jahreszeit entsprechend mit Nebel rechnen, der die Sicht stark einschränken kann, und in den Alpenregionen Schnee einkalkulieren.“