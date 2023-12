Leipzig - Autofahrer müssen sich vor Weihnachten in Sachsen auf viel Verkehr einstellen. Die meisten Staus werden am Freitagnachmittag und auch noch am Samstagvormittag erwartet, wie der ADAC am Montag mitteilte.

Das größte Staupotenzial gibt es demnach auf der Autobahn 4 (Zwickau, Chemnitz, Dresden und Görlitz) und auf der A9 (Leipzig). Ab Heiligabend bis zum ersten Weihnachtsfeiertag bleibt es auf den Fernstraßen insgesamt ruhig. Der Rückreiseverkehr setzt nach Angaben des ADAC dann am zweiten Weihnachtsfeiertag, vermehrt aber erst nach den Feiertagen am ein.