München - Als Dr. Niederbühl prägte er 16 Jahre lang die ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ - nun hört Schauspieler Erich Altenkopf auf. „Die Serie wird sich ein bisschen verändern, also die wird etwas jünger“, sagte der 56-Jährige der „Bunten“, die seinen letzten Drehtag im Frühjahr begleitete. Im Zuge dessen hätten alle zusammen beschlossen, dass die Reise von Niederbühl jetzt beendet sei. Die finale Folge mit Dr. Niederbühl wird voraussichtlich am 19. November zu sehen sein.

Obwohl er sich nach eigenen Worten auf den neuen Lebensabschnitt freut, ließ sich Altenkopf ein kleines Hintertürchen offen. „Wenn jetzt natürlich Millionen von Fans aufschreien und sagen "Ah, es geht nicht ohne Dr. Niederbühl", dann komme ich natürlich wieder zurück.“ Doch zunächst wolle er sich seiner in Wien lebenden Familie und der Musik widmen.

Abschied unter Tränen

Der Abschied von der Serie fiel Altenkopf nicht leicht, wie auf einem Video der „Bunten“ zu sehen ist. „Das zerreißt mir das Herz“, sagte er demnach unter Tränen an seinem letzten Drehtag, als das Team ihn verabschiedet. „Ihr werdet mir sehr, sehr fehlen.“ Dennoch zeigte er sich im Anschluss erleichtert, den Abschied nun hinter sich gebracht zu haben.

„Ich liebe die Rolle des Dr. Niederbühl, ich habe sie geliebt zu spielen“, resümierte Altenkopf. Er habe so viele schöne Momente mit den Zuschauern der Serie erlebt. „Das war wirklich eine wunderschöne Reise bis jetzt.“