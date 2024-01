Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen.

Dresden - Nach dem Brand eines Adventsgestecks in einer Dresdner Wohnung ist eine 89-Jährige mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Die Einsatzkräfte hätten die 89-Jährige „von Kopf bis Fuß rußverschmiert“ gefunden, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Demnach war die Seniorin eingeschlafen und hatte nicht bemerkt, wie die Kerzen herunterbrannten und den Kranz entzündeten.

Der schrille Ton eines Warnmelders habe sie geweckt, hieß es. Daraufhin habe die Frau das Gesteck in die Küche gebracht und gelöscht. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr. In mehreren Räumen der Wohnung gab es nach dem Brand am Sonntagabend leichte Brandschäden und Verrußungen, wie die Polizei mitteilte. Die Schadenshöhe nach dem Feuer war demnach zunächst noch nicht bekannt. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung laufen.

Die Feuerwehr betonte in diesem Zusammenhang, wie wichtig Rauchmelder seien. Ein paar Atemzüge reichten aus, um von dem giftigen Rauch bewusstlos zu werden, hieß es.