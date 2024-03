An der Spitze der größten Oppositionspartei im Landtag gibt es einen Wechsel. Birgit Bessin wird von ihrem bisherigen Stellvertreter abgelöst.

René Springer (AfD) spricht in der Debatte des Bundestags zu der Einführung einer Bezahlkarte für Asylsuchende.

Jüterbog - Der Bundestagsabgeordnete Réne Springer ist zum neuen Vorsitzenden der AfD Brandenburg gewählt worden und löst Birgit Bessin ab. Für den 44-Jährigen stimmten am Samstag beim Landesparteitag in Jüterbog 368 Mitglieder. Gegen ihn votierten 74 Mitglieder, es gab 6 Enthaltungen. Das entspricht einem Ergebnis von 82 Prozent, die AfD gab 83 Prozent an und rechnete Enthaltungen heraus. Springer war einziger Kandidat.

„Unsere Richtschnur ist einzig und allein das deutsche Volk und das sind deutsche Interessen“, sagte Springer in seiner Bewerbungsrede. Die AfD wolle Regierungsverantwortung übernehmen. Die bisherige Landesvorsitzende Bessin kandidierte nicht mehr und verhinderte damit einen Machtkampf um den Posten. Der Verfassungsschutz Brandenburg stuft den AfD-Landesverband als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein.