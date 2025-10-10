Die Alternative für Deutschland will im kommenden Jahr in Erfurt einen neuen Bundesvorstand wählen. Das sagt Thüringens Innenminister Maier zur Einschätzung.

Erfurt - Die AfD will ihren nächsten Bundesparteitag am 4. und 5. Juli 2026 in Erfurt veranstalten. „Es handelt sich um einen reinen Wahlparteitag“, erklärte ein Sprecher in Berlin. „Der Bundesvorstand wird neu gewählt.“ Zuvor hatte das „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND) berichtet.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sagte dem RND: „Dass der AfD-Bundesparteitag in Erfurt stattfinden soll, ist kein Zufall. Wir wissen ja, dass das die politische Heimat von Björn Höcke ist. Ich vermute, dass er da die komplette Machtübernahme plant. Das ist politisch ein ganz klares Zeichen der AfD, wo die Reise hingeht: in Richtung weitere Radikalisierung und eines engen Schulterschlusses mit Höcke und dem Ex-Flügel.“ Maier rechnet mit Gegendemonstrationen. „Es wäre angesichts der Radikalisierung der AfD auch richtig, dass die Zivilgesellschaft da Flagge zeigt.“