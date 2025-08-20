Die AfD in Niedersachsen will raus aus der Opposition. Fraktionschef Wichmann bekräftigt den Anspruch seiner Partei, künftig mitzuregieren. Über die Koalitionsfrage macht er sich keine Sorgen.

Klaus Wichmann zeigt sich überzeugt, dass die AfD in Zukunft einen Koalitionspartner findet, wenn sich die Frage danach stellt. (Archivbild)

Hannover - Niedersachsens AfD erneuert ihren Regierungsanspruch. „Unser Ziel ist selbstverständlich regieren“, sagte AfD-Fraktionschef Klaus Wichmann in einem NDR-Sommerinterview. „Wir wollen Politik machen. Wir wollen nicht nur Opposition sein. Wir wollen verändern.“

Darauf angesprochen, dass derzeit keine andere Partei mit der AfD koalieren würde, entgegnete Wichmann: „Jetzt im Moment stellt sich die Frage nicht, und ich glaube, wenn sich die Frage stellt, dann finden Sie auch einen Partner.“

Bereits zu Jahresbeginn hatte Wichmann erklärt, er könne sich vorstellen, bei der nächsten Landtagswahl 2027 als Ministerpräsident zu kandidieren. „Stand jetzt werde ich mich bewerben und trete dafür an“, sagte der AfD-Politiker im Januar der Deutschen Presse-Agentur. Eine Koalition mit der CDU könne er sich vorstellen, am liebsten eine blau-schwarze, also angeführt von der AfD.