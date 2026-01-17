In Gießen hatte die Gründung der „Generation Deutschland“ für massive Proteste gesorgt. Nun gehen auch Menschen gegen die Gründung eines Thüringer Landesverbands auf die Straße.

Ilmenau - Die AfD gründet heute in Ilmenau einen Thüringer Landesverband ihrer neuen Jugendorganisation „Generation Deutschland“. Das bestätigte Landessprecher Stefan Möller gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Gründung finde aktuell statt. Zuvor hatte das Portal „inSüdthüringen“ berichtet.

Vor dem Veranstaltungsort haben sich nach Polizeiangaben am Morgen rund 180 Menschen zu einer Kundgebung versammelt. Es sei alles friedlich verlaufen, die Veranstaltung sei nicht gestört worden. Die Demo sei noch bis zum Abend angemeldet.

Ende November vergangenen Jahres war die bundesweite Gründung der neuen AfD-Jugend in Gießen von massiven Protesten begleitet worden. Es kam dabei auch zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten.

Die Vorgängerorganisation „Junge Alternative“ (JA) hatte sich vergangenes Frühjahr aufgelöst, nachdem sich die AfD von ihr getrennt hatte. Als eigenständiger Verein war die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestufte JA nur lose an die AfD angebunden gewesen. Die Nachfolgeorganisation soll nun enger an die Partei gebunden werden. Der AfD-Landesverband in Thüringen wird vom Landes-Verfassungsschutz ebenfalls als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.