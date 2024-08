In der Landeshauptstadt treffen sich mehrere Hundert AfD-Mitglieder aus Sachsen-Anhalt. Bei ihrer Ankunft gibt es lautstarken Protest.

AfD-Parteitag in Magdeburg wird von Protesten begleitet

Inzwischen ein gewohntes Bild: Demonstranten am Rande des AfD-Parteitags.

Magdeburg - Im Zuge des AfD-Landesparteitags in Magdeburg haben am Samstag nach Polizeiangaben etwas mehr als 100 Menschen gegen die Rechtspopulisten demonstriert. Sie hielten unter anderem ein Transparent in die Höhe, auf dem zu lesen war: „Keine Zusammenarbeit mit der extremen Rechten“.

Zum Parteitag in der Landeshauptstadt sind mehrere Hundert Mitglieder gekommen. Deren Anreise verzögerte sich teilweise durch die Proteste ein wenig. Die AfD will einen neuen Landesvorstand wählen. Der Bundestagsabgeordnete Martin Reichardt möchte weiter Landesvorsitzender bleiben. Auch seine Stellvertreter Oliver Kirchner und Hans-Thomas Tillschneider sowie Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt kandidieren erneut für ihre Ämter.