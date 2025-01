Die Stadt will der Opfer der Gewalttat von Aschaffenburg mit einem ökumenischen Gottesdienst gedenken. Zwei Tage zuvor lädt die AfD zu einer Veranstaltung.

AfD plant Gedenken in Aschaffenburg

Attacke in Park

Das Bündnis „Aschaffenburg ist bunt“ plant am Samstag eine weitere Gedenkveranstaltung.

Aschaffenburg - Die AfD will heute Nachmittag in Aschaffenburg der Opfer der Messerattacke von vor zwei Tagen gedenken. Treffpunkt sei um 16.00 Uhr der Park Schöntal, teilte die Partei auf Facebook mit.

In dem Park soll am Mittwoch ein Afghane ein Kleinkind und einen Mann mit einem Küchenmesser getötet haben. Drei Menschen wurden zudem schwer verletzt, darunter ein zweijähriges Mädchen aus Syrien. Der rechtsextreme Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke schrieb auf X: „Wir sehen uns in Aschaffenburg.“

Die zentrale Trauerfeier der Stadt soll am Sonntag stattfinden. Daran wollen unter anderem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teilnehmen.

Zu der Gedenkfeier mit ökumenischem Gottesdienst in der Stiftskirche sind nur geladene Gäste zugelassen. Ob auch Angehörige der Opfer teilnehmen werden, war zunächst unklar.

Für Samstag (14.00 Uhr) plant ein Bündnis verschiedener gesellschaftlicher Akteure namens „Aschaffenburg ist bunt“ ein Gedenken am Theaterplatz der Stadt, wie das Bündnis auf Facebook mitteilte.

Unter dem Motto „Aschaffenburg steht zusammen!“ wollen sich die Teilnehmer gegen eine Instrumentalisierung der Tat wenden. Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) will eine Rede halten.

Das Bündnis hatte bereits am Donnerstagabend zu einem stillen Gedenken in den Park geladen - nach Polizeiangaben kamen um die 3.000 Menschen.