Ein Auto rast in Magdeburg in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt. Ein Politiker der AfD erlebt das Geschehen vor Ort - und schildert dramatische Szenen.

Magdeburg - Der AfD-Politiker Tobias Rausch ist nach eigenen Angaben Zeuge der Attacke auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt geworden. „Wenn man das miterlebt hat, das war erschreckend, wie die Panik ausgebrochen ist, wie die Leute umgefallen sind“, schilderte Rausch seine Eindrücke am Morgen danach vor Pressevertretern in Magdeburg. Ein Polizist sei dem Auto hinterhergerannt und habe den mutmaßlichen Täter an der Ampelkreuzung gestellt. Das habe er mit seinem Handy gefilmt, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt.

Bei dem Anschlag kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, ein Erwachsener und ein Kleinkind. Die Polizei sprach von 15 Schwerstverletzten. Bei dem festgenommenen Verdächtigen soll es sich um einen Arzt aus Bernburg handeln, der aus Saudi-Arabien stammt.

Rausch berichtete, wie er am Freitagabend die Straße überquert habe, um den Weihnachtsmarkt zu besuchen. „Auf einmal hat man ein dumpfes Geräusch gehört, da waren schon Schreie, Panik ist ausgebrochen.“ Ein Motor habe laut aufgeheult, Scheinwerfer seien auf ihn und seine Begleitung zugekommen. „Meine Begleitung sagte geistesgegenwärtig, der fährt auf uns zu, rennt weg.“ Dann sei bereits die Polizei an ihm vorbeigerannt, das Auto des mutmaßlichen Täters habe an der Kreuzung gestanden. Er habe mit dem Handy gefilmt, wie der Täter von Polizei gestoppt wurde und sich auf den Boden gelegt habe, berichtete Rausch.