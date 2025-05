Magdeburg - Sachsen-Anhalts Polizei nimmt in der kommenden Woche den Straßenverkehr stärker unter die Lupe und kontrolliert mehr. Anlass ist der bundesweite Aktionstag „sicher.mobil.leben“, bei dem in diesem Jahr die Sicherheit von Kindern im Mittelpunkt steht, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte. Am Dienstag gehe es landesweit um spezielle Gefahren und Risiken der jüngsten Verkehrsteilnehmer auf dem Weg zu Kindertagesstätte, Schule oder Spielplatz, hieß es.

Auch die Nutzung des Sicherheitsgurts, Ablenkung durch das Smartphone sowie richtiges Verhalten als Fußgänger und Radfahrer stehen laut Ministerium im Fokus. Es geht darum, zu sensibilisieren und in Gesprächen darauf aufmerksam zu machen, dass Kinder besonders gefährdet sind, wie es hieß.

Den bundesweiten Aktionstag „sicher.mobil.leben“ gibt es seit 2018. Jedes Jahr steht ein anderes Thema der Verkehrssicherheit im Mittelpunkt.