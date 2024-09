In Parks und Gärten flanieren, durch die einst der Adel gewandelt ist: Damit das auch künftig möglich ist, müssen die Anlagen fit für den Klimawandel werden. Ein Aktionstag zeigt, was möglich ist.

Rudolstadt/Weimar - In Schlossgärten und -parks in Thüringen wird am 28. September gezeigt, welchen Einfluss der Klimawandel hat. An dem bundesweiten Aktionstag werden unter anderem Führungen geboten. Fachleute der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) erläutern dann im Fürstlichen Greizer Park, im Schlosspark Altenstein, im Herzoglichen Park Gotha, in den Dornburger Schlossgärten und dem Schlosspark Molsdorf, auf welche Weisen die Anlagen vom Klimawandel betroffen sind. Dabei sollen die gravierenden Veränderungen aufgezeigt, aber auch Lösungsstrategien thematisiert werden.

In Weimar lädt die Klassik Stiftung zu einer kostenfreien Tour durch den Park an der Ilm. Um Voranmeldung wird gebeten. „Der Klimawandel und die damit verbundenen Dürreperioden setzen dem Baumbestand in den historischen Parks und Gärten der Klassik Stiftung Weimar sichtbar zu“, teilte die Stiftung mit. Trockenstress lasse gerade Altbäume schneller absterben.

Hinter dem Aktionstag steht die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltungen. Zu den 15 Mitgliedsinstitutionen gehören neben der STSG und der Klassik Stiftung etwa die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg sowie die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt.