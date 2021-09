Aktionswoche: Markierte Obstbäume dürfen geerntet werden

Ein Apfel ist an einem Baum zu sehen.

Wiesbaden - Besitzer von Obstbäumen und -sträuchern können diese im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel“ für die Allgemeinheit zur Ernte freigeben. Als entsprechende Kennzeichnung diene ein gelbes Band, teilte das hessische Umweltministerium in Wiesbaden am Freitag mit. Die von der Initiative „Zu gut für die Tonne“, dem Bundeslandwirtschaftsministerium und den Ministerien der Länder veranstaltete Aktion wolle dafür sensibilisieren, weniger Lebensmittel zu verschwenden und regionale Produkte mehr wertzuschätzen. In einer digitalen Landkarte können die Besitzer ihre Bäume und Sträucher für die Aktionswoche vom 29. September bis 6. Oktober anmelden.