Manch Pendler sehnt das fehlende Teilstück der A39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg herbei. Kritiker halten den Bau für überflüssig und wehren sich. Eine Gruppe tut das nun im Wald.

Eine kleine Gruppe demonstriert im Wald gegen den Ausbau der A39.

Lüneburg - In einem Waldstück bei Lüneburg demonstriert eine kleine Gruppe von Aktivisten gegen den Ausbau der Autobahn 39. „Wir befürchten die Rodung des Waldes“, sagte ein Sprecher der Gruppe. Die Aktivisten bauten Plattformen in die Baumkronen.

Ein Polizeisprecher bestätigte auf Anfrage, dass die Beamten die Lage seit dem Wochenende beobachteten. Die Situation sei aktuell entspannt und es stünden keine Maßnahmen unmittelbar bevor. Mehrere Medien hatten zuvor über die Aktion berichtet.

Während viele Pendler das fehlende Teilstück der A39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg herbeisehnen, halten Naturschützer und andere Kritiker den Bau für überflüssig und wehren sich auch vor Gericht.

Im März hatte der BUND Niedersachsen Klage gegen die Planungen für den ersten Bauabschnitt von Lüneburg-Nord bis östlich von Lüneburg Bundesverwaltungsgericht eingereicht.

Insgesamt ist das seit Jahren umstrittene Teilstück zwischen Lüneburg und Wolfsburg rund 106 Kilometer lang. Die Investition bezifferte die für die Umsetzung zuständige Autobahn GmbH Anfang des Jahres mit 1,5 bis 2 Milliarden Euro.