Ein weiteres Mal haben sich Aktivisten Zugang zu einem Haus verschafft - diesmal im Leipziger Osten. Es ist die dritte derartige Aktion des Wochenendes.

Es ist bereits die dritte Hausbesetzung in Leipzig an diesem Wochenende.

Leipzig - Im Leipziger Osten hat die Polizei erneut eine Hausbesetzung beendet. Die Einsatzkräfte fanden in der Villa keine Personen mehr vor, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Gegenüber vom Haus kamen mehrere Menschen bei einer spontan angemeldeten Versammlung zusammen.

Aktivisten hatten zuvor an der Villa Transparente und Banner etwa mit der Aufschrift „Nachbarschaft gemeinsam gestalten“ angebracht, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Die Stimmung sei friedlich, im Hof war ein Kuchenbuffet aufgebaut. Die Polizei war mit mehreren Einsatzwagen vor Ort.

Zeichen gegen „miserable Lage des Wohnungsmarkts“

„Mit der Öffnung der Villa Krause wollen wir uns der zunehmenden Vereinzelung auf dem Wohnungsmarkt entgegenstellen und Nachbarschaften stärken“, teilte die Gruppe „Autonome Besetzungstage Leipzig (ABeTa)“ mit. Außerdem wolle man auf die miserable Lage des Wohnungsmarkts und die ungerechte Verteilung von Eigentum aufmerksam machen. Als Nutzungskonzept schlug die Gruppe Kinderbetreuung und Hausaufgabenhilfe, einen Umsonstladen, regelmäßige Nachbarschaftstreffen und eine Selbsthilfewerkstatt vor.

Dritte Hausbesetzung an einem Wochenende

Im Stadtteil Lindenau hatte das Kollektiv bereits am Freitagabend ein leerstehendes Wohnhaus besetzt. Die Polizei räumte das Gebäude in der Nacht zu Samstag und ermittelt wegen Hausfriedensbruchs. An einer Versammlung vor dem Haus nahmen laut Zählung der Polizei bis zu 70 Menschen teil.

Bei einer weiteren Immobilie im Zentrum-Nordwest besteht ebenfalls der Verdacht auf eine Hausbesetzung, dort trafen Beamte bei einer Durchsuchung jedoch niemanden an. Sie fanden lediglich Transparente an der Fassade und ein beschädigtes Dachfenster vor. Auch in diesem Fall wurden Ermittlungen aufgenommen.