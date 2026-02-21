Alba Berlin darf weiter vom ersten Pokalsieg nach 2022 träumen. In einer von Fehlern geprägten Partie hält der Rekordpokalsieger am Ende Oldenburg souverän in Schach.

Berlin - Alba Berlin hat beim Top Four um den Pokal der Basketball-Bundesliga das Finale erreicht. Der Rekordpokalsieger gewann am Abend in München sein Halbfinale gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 98:78 (46:38). Finalgegner am Sonntag sind die Bamberg Baskets (16.30 Uhr/Dyn, BR), die zuvor überraschend gegen Gastgeber FC Bayern München gewonnen hatten. Beste Berliner Werfer waren die deutschen Nationalspieler Malte Delow mit 21 und Norris Agbakoko mit 16 Punkten.

Trainer Pedro Calles musste auf die verletzten Martin Hermannsson und Bennet Hundt verzichten, dafür kehrte in Jack Kayil aber zumindest ein Point Guard zurück. Die Berliner brauchten etwas, um in die Partie zu kommen. Die ersten Punkte fielen erst nach über zwei Minuten. Aber dann kam Alba besser ins Tempospiel und übernahm nach gut fünf Minuten erstmalig die Führung (12:11).

Alba lässt in der zweiten Hälfte nichts anbrennen

Die Berliner ließen den Ball gut laufen und störten Oldenburg schon früh im Aufbau. Zudem sammelten sie immer wieder wichtige Rebounds ein. Schon Ende des ersten Viertels wurde die Führung zweistellig (26:15). Erst Mitte des zweiten Abschnittes verlor der Rekordpokalsieger seinen Rhythmus und Oldenburg kam wieder heran.

Alba antwortete aber noch vor der Pause und setzte sich im dritten Viertel wieder auf 18 Punkte ab (59:41). Doch die Niedersachsen kämpften und die Berliner erlaubten sich anschließend wieder zu viele Ballverluste. Aber selbst als im letzten Viertel Alba über vier Minuten keinen Punkt erzielte, konnte Oldenburg das nicht ausnutzen. Und am Ende zog Alba wieder davon.