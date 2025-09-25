Eine Woche vor dem Bundesliga-Start kann Alba noch nicht überzeugen und verliert im polnischen Stettin deutlich. Es bleibt aber noch eine Woche bis zum Pflichtspielbeginn.

Für Alba-Trainer Pedro Calles (2.v.r) bleibt bis zum Saisonstart noch einiges zu tun. (Archivbild)

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben ihr letztes Testspiel vor dem Bundesliga-Start deutlich verloren. Das Team von Trainer Pedro Calles verlor nach einem schwachen zweiten Viertel überraschend deutlich beim polnischen Erstligisten King Wilki Morskie Szczecin mit 75:95 (32:50). Beste Berliner Werfer waren Norris Agbakoko mit 13 und J'Wan Roberts mit zehn Punkten.

Zuvor hatte Alba ein dreitägiges Trainingslager in Kienbaum absolviert. Die Testspielbilanz fällt damit durchwachsen aus. Gegen die Bundesliga-Konkurrenz der Veolia Towers Hamburg, Löwen Braunschweig, Rostock Seawolves und dem Syntainics MBC gab es klare Siege. Gegen internationale Gegner wie Unicaja Malaga und Real Madrid und nun auch Stettin deutliche Niederlagen.

Obwohl die Bundesliga wieder an diesem Wochenende startet, müssen sich die Berliner noch etwas gedulden. Ihr Pflichtspielstart steigt erst am 3. Oktober daheim gegen Aufsteiger Gladiators Trier.