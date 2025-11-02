Nach dem durchwachsenen Saisonstart kommt Alba immer besser in Fahrt. Der Sieg im alten Bundesliga-Klassiker in Bonn ist jetzt schon der fünfte Erfolg in Serie.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin setzen ihren Aufwärtstrend fort und feiern ihren fünften Pflichtspielsieg in Serie. Das Team von Trainer Pedro Calles gewann vor 6.000 Zuschauern bei den Telekom Baskets Bonn mit 84:70 (35:32). Für Alba war es in der Bundesliga der dritte Sieg im fünften Spiel. Beste Berliner Werfer waren Sam Griesel mit 14 und Malte Delow mit 13 Punkten.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Die Defensive arbeitete sehr aufmerksam und mit hoher Intensität. So ließen die aus der Hauptstädter zunächst nur wenig zu. Erst nach über vier Minuten erzielte Bonn seine ersten Punkte, doch nur eine Minute später war die Berliner Führung erstmalig zweistellig (13:3). Bis Ende des ersten Viertels zog Alba sogar auf 25:9 davon.

Alba hält die Führung bis zum Ende

Doch mit Beginn des zweiten Abschnittes war die Souveränität der Gäste wie weggeblasen. Nun war es Alba, das über dreieinhalb Minuten auf einen Punkt warten musste. Zudem fanden die Gastgeber offensiv immer besser Lösungen und die Berliner gestatteten ihnen zudem zu viele Offensivrebounds. Bis zur Halbzeit war der Vorsprung so fast verspielt.

Nach dem Seitenwechsel war die Partie ausgeglichener. Aber Alba blieb ruhig, ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Zudem ließen die Berliner unter dem Korb weniger zu. Zwei Minuten vor dem Ende waren die Gäste wieder mit 13 Punkten vorn (78:65).