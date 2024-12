Trotz einer ansprechenden Leistung verliert Alba Berlin am Ende gegen Real Madrid. Auch, wenn ein Aufwärtstrend zu erkennen ist, kommt erneut nichts Zählbares heraus.

Alba Berlin unterliegt in der Euroleague Real Madrid

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin bleiben weiter Schlusslicht der Euroleague. Der Bundesligist unterlag zum Rückrundenauftakt am zweiten Weihnachtsfeiertag vor 9765 Zuschauern dem spanischen Meister Real Madrid mit 69:80 (34:45). Alba bleibt damit bei drei Siegen bei nun 15 Niederlagen. Beste Berliner Werfer waren David McCormack mit 15 und Malte Delow mit 13 Punkten.

Die Gastgeber starteten gut und konnten die Partie in den ersten Minuten auf Augenhöhe gestalten. Beim 9:8 waren sie allerdings das letzte Mal in Führung. Anschließend ließen sie zu viel liegen und das bestraften die Gäste eiskalt. Schon Ende des ersten Viertels wurde der Rückstand zweistellig (13:23).

Alba kämpft sich noch mal heran

Madrid warf nun einen Dreier nach dem anderen in den Korb. Mitte des zweiten Abschnittes betrug der Rückstand schon 17 Zähler (31:48) und es drohte erneut ein Debakel. Aber die Berliner konnten sich steigern - vor allem defensiv. Sie kämpften um jeden Ball und die Partie war nun deutlich ausgeglichener.

So robbte sich Alba langsam wieder heran. Zu Beginn des letzten Viertels waren die Gastgeber wieder auf sechs Zähler dran (55:61). Doch sie ließen letztendlich zu viel liegen, um Real noch ernsthaft in Gefahr bringen zu können. Am Ende setzte sich die individuelle Qualität der Spanier durch.