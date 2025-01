Die Berliner agieren drei Viertel lang mit dem großen Favoriten aus München auf Augenhöhe. Doch am Ende gehen ihnen die Kräfte aus. So bleibt Alba weiterhin Schlusslicht der Königsklasse.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben das deutsche Duell in der Euroleague verloren und damit dort die zehnte Niederlage in Serie kassiert. Am Freitagabend verloren die Berliner daheim vor 12.112 Zuschauern gegen den Bundesliga-Konkurrenten FC Bayern München mit 84:99 (50:52). Alba bleibt damit abgeschlagen Tabellenschlusslicht. Beste Berliner Werfer waren Will McDowell-White mit 18 und Yanni Wetzell mit 14 Punkten.

Bei den Gastgebern feierte auf der Point-Guard-Position Matteo Spagnolo sein Comeback nach Verletzungspause, dafür musste Kapitän Martin Hermannsson pausieren. Die Berliner hatten zunächst Probleme ihren Rhythmus zu finden und lagen schnell 4:13 zurück. Doch anschließend steigerte sich Alba mit mehr Intensität und Tempo.

Partie bis zum letzten Viertel offen

Zu Beginn des zweiten Viertels glichen sie wieder aus und gingen dann sogar mit fünf Punkten in Führung (34:29). Die Bayern zeigten sich aber wenig geschockt und antworteten sofort. Die Partie war nun absolut auf Augenhöhe und bis zur Pause wechselte die Führung hin und her.

Und auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie weiter offen. Kurz vor Ende des dritten Viertels ging Alba sogar kurz wieder in Führung (68:67). Es sollte allerdings die letzte bleiben. Denn den Gastgebern ging nun etwas die Puste aus. Ein 2:10-Lauf zu Beginn des letzten Viertels brachte die Vorentscheidung (70:80). Alba kämpfte zwar bis zum Ende, konnte die Bayern aber nicht mehr in Gefahr bringen.