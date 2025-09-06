Auch beim zweiten Testspiel in Malaga verliert Alba deutlich. Real Madrid ist am Ende eine Nummer zu groß. Der nächste Testspielgegner ist aber von einem kleineren Kaliber.

Malaga - Die Basketballer von Alba Berlin haben auch ihr zweites Spiel beim „Costa del Sol“-Turnier im südspanischen Malaga verloren. Das Team von Pedro Calles unterlag dem Starensemble von Real Madrid mit 65:90 (36:52). Beste Berliner Werfer waren Boogie Ellis mit 13, sowie Jack Kayil und Sam Griesel mit je zwölf Zählern.

Bereits am Freitag hatte es eine 76:92-Pleite gegen Unicaja Malaga gegeben. Zuvor gab es zwei deutliche Siege gegen die Bundesliga-Konkurrenten Veolia Towers Hamburg und Löwen Braunschweig.

Nächster Test gegen Rostock

Gegen Madrid fand Alba nur schwer ins Spiel und lag schon im ersten Viertel zweistellig in Rückstand. Trotz kurzen Aufbäumens im dritten Viertel blieben die Berliner bis zum Ende chancenlos.

Das nächste Testspiel bestreitet Alba am übernächsten Sonntag in der Berliner Sömmeringhalle gegen den Bundesliga-Konkurrenten Rostock Seawolves. Saisonstart ist für die Berliner in der Bundesliga am 3. Oktober mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Gladiators Trier.