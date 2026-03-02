Mit einer ausgeglichenen Teamleistung und viel Glauben hat Albas Frauenteam überraschend den ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte geholt. Der soll nun neuen Mut für die Liga geben.

Berlin - Der erste Pokalsieg für die Frauenabteilung von Alba Berlin kam selbst für das Team überraschend. An eine mögliche Partylocation war vorher gar nicht gedacht worden. „Wir hatten gar nicht darüber geredet, weil wir erst einmal das Spiel abwarten wollten“, gestand Nationalspielerin Marie Berthold nach dem 67:62-Erfolg. Nach Verlängerung und mit viel Willen hatte Alba vor heimischer Kulisse das Finale des Top Four gegen den Favoriten Rutronik Stars Keltern noch gedreht.

Ordentlich gefeiert wurde anschließend natürlich trotzdem. Nach der Meisterschaft vor zwei Jahren ist der Pokalerfolg der zweite Titel für die Alba-Frauen. „So etwas kann man nicht in Worte fassen. Es fühlt sich total Hammer an. Wir haben wirklich alles auf dem Parkett gelassen“, sagte Berthold. Der Erfolg kam umso überraschender, da die bisherige Saison eher holprig verlaufen ist.

Als Team beim Top Four überzeugt

Für Berthold ist der Pokalerfolg deshalb ein klarer Aufwärtstrend. „Wir hatten ja einen holprigen Start, aber wir haben uns immer wieder verbessert und das hat sich dieses Wochenende bestätigt“, sagte die 30-Jährige. Dabei nutzte Alba vor allem die Breite des Kaders. So tauschte Trainer Christo Cabrera im Halbfinale gegen Saarlouis zur Verlängerung die komplette Starting Five aus. Und es ging auf. „Das war natürlich riskant. Aber wir sind immer zusammengeblieben und haben mit viel Team-Basketball den Titel geholt“, sagte Kapitänin Lena Gohlisch.

Der überraschende Titel soll nun neuen Schwung für die Meisterschaft geben. Da stehen die Berlinerinnen aktuell nur auf Platz sechs. Beim Top Four wurden aber nun Meister und Vizemeister geschlagen. „Es hat gezeigt, dass wir zu allem imstande sind. Und das ist sehr, sehr wichtig“, sagte deshalb Olympiasiegerin Svenja Brunckhorst, Managerin der Alba-Frauenabteilung. In der Liga geht es aber erst in drei Wochen wieder weiter. Also genug Zeit für Albas Frauen, den Pokalsieg zu genießen.