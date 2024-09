Berlin - Basketball-Bundesligist Alba Berlin startet mit viel Zurückhaltung in die neue Saison und sieht sich selbst nicht als klaren Titelkandidaten. „Mir gefällt es, dass wir jetzt nicht so hoch eingestuft werden, wie in den letzten Jahren“, sagte Manager Marco Baldi. Die Berliner starten am Sonntag bei den Veolia Towers Hamburg (18.00 Uhr/Dyn) in die neue Saison.

Alba setzt mehr auf Entwicklung des jungen Teams als auf teure Stars. „Wir wollen so weit wie möglich kommen. Die Entwicklung in der Saison wird uns zeigen, was am Ende möglich ist. Aber wir haben immer noch Ambitionen und wollen um Titel mitspielen“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda.

Finanziell hinkt Alba Meister Bayern ohnehin deutlich hinterher. „Sie sind mehr als das Doppelte als der Nächste weg“, sagte Baldi. Die hohen Hallenkosten belasten zudem das Budget der Hauptstädter.