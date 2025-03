Berlin - Der Trainerwechsel scheint sich für die Basketballer von Alba Berlin schnell auszuzahlen. Dem Euroleague-Sieg unter Pedro Calles am Donnerstag folgte am Sonntag ein fulminanter Bundesliga-Erfolg bei den Löwen Braunschweig. „Die Mannschaft hat diesen Impuls angenommen und einen neuen Start gemacht. Wir haben eine frische Mentalität. Und das macht sich dann in vielen Dingen bemerkbar“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach dem überraschend klaren 108:73-Auswärtssieg beim Tabellendritten.

Erst am Mittwoch hatte Calles den Job des freigestellten Israel Gonzalez übernommen. Und doch scheint der 41-jährige Spanier den Berlinern in der kurzen Zeit wieder neues Leben eingehaucht zu haben. „Er verlangt als Coach immer viel Intensität. Und das muss jetzt jeder Spieler zeigen“, sagte Ojeda. Wie gegen Braunschweig hatte Alba schon lange nicht mehr in der Bundesliga brilliert.

Alba aber weiterhin nur Zwölfter

Das Team wirkte wie ausgewechselt. Der Ball lief mit viel Tempo, die Würfe fielen und in der Defensive wurde mit hoher Intensität verteidigt. „Jeder muss sich neu empfehlen und die Rollen werden austariert. Und wenn man noch so einen Mann an der Seitenlinie hat, dann motiviert das natürlich“, sagte Nationalspieler Malte Delow. Das Calles sehr aktiv an der Seitenlinie ist, scheint den Spielern zu helfen.

Das Selbstvertrauen ist zurück. Dennoch gibt es keinen Grund zur Euphorie. Bei noch neun ausstehenden Spielen steht Alba weiterhin nur auf Platz zwölf – hinter den Play-In-Plätzen. Allerdings dabei punktgleich mit Platz sieben. „Das war nur der erste Schritt. Wir wollen noch so viele Spiele wie möglich einfahren und am Ende die bestmögliche Platzierung erreichen“, kündigte deshalb Ojeda an.