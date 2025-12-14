Ausgerechnet beim Tabellenletzten Hamburg verliert Alba nach zuletzt elf Siegen in Serie wieder eine Partie. Ein Gegner, der zuvor noch kein Bundesligaspiel gewinnen konnte.

Berlin - Nach elf Pflichtspielsiegen in Serie hat Alba Berlin wieder eine Niederlage einstecken müssen. Das Team von Trainer Pedro Calles verlor am Sonntag vor 7737 Zuschauen beim Bundesliga-Schlusslicht Veolia Towers Hamburg klar mit 80:99 (38:49). Alba fällt damit auf Platz fünf zurück. Beste Berliner Werfer waren Jack Kayil mit 13, sowie Justin Bean, J'Wan Roberts und Alex O'Connell mit je elf Punkten.

Ohne den verletzten Spielmacher Martin Hermannsson erwischten die Gäste zunächst den besseren Start und gingen schnell 5:2 in Führung. Doch dann kamen die Gastgeber besser in Schwung und Alba leistete sich einige Ballverluste - zudem hatten sie Probleme beim Rebound. Zunächst blieb die Partie aber noch ausgeglichen und kein Team konnte sich absetzen.

Alba nach der Pause chancenlos

Im zweiten Viertel bekam Alba dann aber mehr und mehr Probleme mit dem Hamburger Tempo. Den Berlinern gelang in dieser Phase wenig und Mitte des zweiten Viertels wurde so der Rückstand erstmalig zweistellig. Alba bäumte sich zwar wieder auf, kassierte aber kurz vor der Halbzeitsirene noch zwei Drei-Punkt-Würfe innerhalb von 20 Sekunden.

Und das setzte sich nach dem Seitenwechsel fort. Im Gegensatz zu den Gästen traf Hamburg weiter fleißig seine Distanzwürfe. Zu Beginn des dritten Viertels wuchs der Rückstand auf 16 Punkte an (40:56). Alba kämpfte zwar bis zum Ende, allein es gelang zu wenig. Näher als zehn Zähler kamen sie nicht mehr heran. Und am Ende wurde es dann sogar deutlich.