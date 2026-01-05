Berlin - Obwohl für Alba Berlin die kleine Siegesserie von zuletzt drei Erfolgen im ersten Spiel des neuen Jahres schon wieder gerissen ist, zeigte sich Sportdirektor Himar Ojeda trotzdem zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Ich bin stolz. Das Spiel schien eigentlich schon zuvor verloren, aber wir sind zurückgekommen, haben Stolz und Willen gezeigt“, sagte er nach der 73:76-Pleite bei den EWE Baskets Oldenburg.

Alba hätte die Partie auch gewinnen können. Das Team von Trainer Pedro Calles zeigte Moral, drehte mit einem 16:0-Lauf im letzten Viertel das Spiel und kassierten dann eine Sekunde vor Ende doch noch die fünfte Ligapleite in dieser Saison. „Am Ende war der Unterschied dann auch nur ein Wurf“, sagte Ojeda.

Noch zu starke Schwankungen bei Alba

Für den Spanier gehören solche Erfahrungen zum Entwicklungsprozess der Mannschaft. Nach zuletzt zwei starken Auftritten gegen Ludwigsburg und Braunschweig seien „die Erwartungen schnell hochgegangen. Aber viele Spieler müssen sich erst noch auf diesem Level etablieren“, sagte der Sportdirektor.

Noch leistet sich Alba immer wieder starke Schwankungen im eigenen Spiel. „Aber das ist normal, wenn du ein junges Team hast“, betonte der Spanier. Solche Rückschläge seien deshalb einkalkuliert. Die Fortschritte der letzten Wochen stehen für ihn deshalb im Vordergrund – vor allem in der Defensive. „Da, wo wir jetzt stehen, ist das schon gut. Aber ich sehe noch kein Ende dieses Prozesses. Wichtig wird sein, dass wir am Ende der Saison ein besseres Team sind“, sagte Ojeda.